謝金河：時代力量別再害台灣了！

財信傳媒董事長謝金河。（資料照，洪錫龍攝）

日前財政部為長照闢財源，規劃將遺贈稅由現行單一稅率10％，調高為10％、15％ 及20％ 三階段累積稅率。時代力量立委黃國昌批評「完全無感的改革。」並提案，對此財信傳媒董事長謝金河臉書發文「時代力量別再害台灣了！」

時代力量提案，希望遺產淨額1300萬元以下者，課徵10%；超過1300萬元至2800萬元者，就其超過額課徵20%；超過2800萬元者，就其超過額課徵30%。贈與稅部分，贈與淨額150萬元以下者，課徵10%；超過150萬元至350萬元者，就其超過額課徵20%；超過350萬元者，就其超過額課徵30%。此外，時代力量提案認為，贈與稅免稅額應從220萬元降至150萬元。

謝金河表示遺贈稅率怎麼調？我沒有意見，但遺贈稅的課徵要講究公平性，及避稅的成本。很多人指責馬英九總統把遺贈稅率從50%降到10%，造成資金炒高房價的後遺症，但從台灣金融帳淨流出的數字來看，台灣金融帳只有2009年一年是?流入的，也就是說，遺贈稅降至10%，滯留在外的錢真的回流了。

統計從2009到2015年的七年，遺贈稅扣10%，政府總共課到1964億元的稅，對照課50%的前面七年，總計課到1983億元，課50%跟課10%幾乎沒有差別，關鍵在富人的避稅，課50%的遺贈稅，有錢人卯足全力避稅，政府只課到心肌梗塞，掉飛機或是車禍死亡的遺產稅，課10%的稅，大家都去交稅。

謝金河強調時代力量在財委會加碼演出，要求遺贈稅率提高至30%，但遺贈稅率到底多少才合理？必須要精算，我對遺贈稅率多少？沒有意見，但是對立委亂加碼，很不以為然。但謝也提出建議，黃國昌可以主張遺贈稅調高到80%，試試看政府一年可以課到多少遺贈稅！

台灣走向民主政治，有能力的人可以透過選舉，而有機會參與政治，但民粹政治也會帶來後遺症，謝金河認為尤其小政黨為生存，常在政策上加碼，而且愈走愈偏，最後成為國家退步的力量。

(中時電子報)