肝基會免費肝癌肝炎檢查 3000鄉親參與
肝病防治學術基金會與屏東縣政府、統一超商合作，25日在屏東縣萬巒、高樹、來義3鄉舉辦免費肝炎肝癌檢驗，超過3000民眾參與。台灣平均每8人就有1人是B肝、C肝帶原者，尤其偏遠地區一直是肝病防治死角，肝基會希望到偏鄉「救救肝苦人」！
屏東縣長潘孟安表示，屏東縣104年癌症死亡肝癌高居第二，每年約有400人死於肝癌。目前45歲以上民眾，終生只有1次免費B、C型肝炎篩檢，縣府因此和肝基會合作，把免費篩檢年齡降至20歲，並進入偏鄉，讓肝炎篩檢更普及，並強化民眾保肝意識。
這次檢驗共提供6項免費保肝篩檢，及Ｂ肝、Ｃ肝患者病毒量篩檢，3鄉同步登場，吸引許多民眾前來。檢驗報告2周內會寄到民眾手中，檢驗出肝功能異常的B肝、C肝患者，也會另行安排腹部超音波檢查，幫民眾持續追蹤。
肝基會南部辦公室牟联瑞執行長指出，台灣約有250萬B型肝炎帶原者，30至60萬C型肝炎患者，肝癌患者9成以上是B、C型肝炎所致。肝基會「救救肝苦人」計畫11年來已篩檢出2萬1000多名B、C肝帶原者，並協助近200名肝癌患者就醫。
屏東縣衛生局表示，BC肝炎主要經由血液或體液傳染，共用刮鬍刀、牙刷、未用拋棄式針頭或針劑等，都容易傳染。有肝炎患者習慣買毫無醫學根據的保肝藥品服用，多年後容易演變成肝硬化及肝癌。
(中時)
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