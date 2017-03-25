U18冰球賽毆打中華隊 大陸2球員禁賽

世界U18冰球賽，中華和大陸隊昨在台北小巨蛋大亂鬥。(翻攝中華民國冰球協會臉書)

影片》世界U18冰球賽，中國大陸和中華隊大亂鬥，請從2時23分開始看起。(影片引用自YouTube「Hockey Taiwan」頻道)

台北小巨蛋昨天舉行世界U18(Under，指18歲以下)冰球錦標賽，沒想到爆發中國大陸球員毆打中華隊員的衝突，中華民國冰球協會馬上請國際冰球總會仲裁，最後判大陸隊肇事球員王梓喬和王京各禁賽一場。

中華隊昨以0比4敗給大陸，但在賽後隊員林煒翔遭大陸球員推擠撞牆，引爆兩隊大亂鬥，最後靠場邊警力幫忙，才將狀況壓制下來，大陸隊在保全護送下離場。中華隊累積戰績2勝1敗，晉級機會不高，大陸則是3勝。

這次比賽共有中華隊、土耳其、以色列、保加利亞、中國大陸和紐西蘭共6隊參賽，冠軍才能晉級。今天在台北小巨蛋仍有三場賽事，下午1點中國出戰紐西蘭，下午4時30分以色列尬土耳其，晚上8時中華隊對決保加利亞。

(中時電子報)

世界U18冰球賽，海峽兩岸球員大亂鬥。(翻攝中華民國冰球協會臉書)