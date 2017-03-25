失智嬤走失3天 地下涵洞尋獲

失智的龔婦從果園走失3天，經軍警和救難大隊協尋，經過3天的搜尋，一度動用空拍機，龔婦在大排涵洞內被尋獲，略有失溫，所幸生命跡象穩定。（救難大隊供圖）中央社記者王淑芬傳真 106年3月25日

失智的龔婦從果園走失3天，經軍警和救難大隊協尋，經過3天的搜尋，一度動用空拍機，龔婦在大排涵洞內被尋獲，略有失溫，所幸生命跡象穩定。

65歲的龔婦罹患失智症，21日由丈夫載到果園休憩，丈夫在整理果園，龔婦逕自離開走失，後來他的丈夫驚覺太太走失，地點大約是在林園區的軍方靶場一帶，家人向高雄市議員王耀裕求助，再協求海軍陸戰隊及警消協尋。

經過兩天的搜尋音訊渺然，家屬擔心也做了最壞的打算，所幸救難人員鍥而不捨，24日下午，人員在靶場2公里外的地底涵洞找到她。

六龜救難協會飛鷹大隊理事長陳明華表示，一度用空拍機搜尋，後來從監視器發現龔婦出現社區公園的最後身影，再趕到公園查探，後來採地毯式的搜尋，發現龔婦遺落的鞋子及腳印，但仍遍尋不著老婦蹤跡。

他說，後來發現附近有一個大涵洞，他循著涵洞走，先看到有雙眼睛對著他看，是條黑狗，後來發現狗旁似有木棍，但是會動，於是他從涵洞出來，再從另一個涵洞進入，先看到有衣服散落，也確定有人而且會動。

經家屬確定是走失多日的龔婦，陳明華說，當時龔婦有失溫狀況，趕緊送醫。

陳明華受訪指出，龔婦沒有外傷、但失溫意識有些模糊，至於狗可能是陪伴的成份居多。

龔家人很感謝人員協尋，幫忙找到阿嬤，對於阿嬤走失3天仍可平安返家，家屬說阿嬤為人熱心、常到附近拜土地公。1060325

(中央社)