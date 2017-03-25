兩鐵聯手 暢遊集集賞櫻超省錢
高鐵與台鐵合作，從4月6日起，推出每逢週一、週四及週六出發前往南投縣集集，提供民眾在春暖花開之際，輕鬆享受結合現在便捷交通與懷舊復古的鐵道之旅。
台灣高速鐵路公司表示，「搭雙鐵．遊集集」一日豐富行開賣，希望提供民眾在一天內輕鬆暢遊水里蛇窯、車埕木業、集集小鎮。
高鐵桃園站表示，「搭雙鐵．遊集集」高鐵假期一日豐富行產品內容，包括前往高鐵彰化站來回車票、集集線火車票、在地專車接送與專人導覽，以及參觀水里蛇窯文化園區門票、午餐、集集綠色隧道租用自行車費用等。
高鐵公司表示，例如從高鐵桃園出發為例，每人僅需新台幣1710元，即高鐵車票再多加370元，就可享受精彩又充實的雙鐵旅程，輕鬆體驗中台灣的初春賞櫻之美。
另外，經過高鐵與台鐵積極合作，台鐵局近期也規劃將部分集集支線車次的起站，由現行二水站延伸至田中站發車，以更便利的接駁方式服務高鐵旅客。最快4月底前，旅客透過高鐵彰化站轉乘免費快捷公車，僅需10分鐘即可抵達台鐵田中站，輕鬆銜接集集支線，暢遊沿途各站的精彩景點。
高鐵局表示，全新方案即日起透過高鐵企業網站及各旅行社通路開放預購，4月6日起，每逢週一、週四及週六出發，兩人即可成行。1060325
(中央社)
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