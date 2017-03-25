詹啟賢：國民黨2020要勝選 不能只抓深藍

中國國民黨主席參選人詹啟賢今天表示，國民黨要贏得2020年，只抓住深藍是不可能的，團結國民黨並贏得中間選民認同才有機會勝選；他也說，黨主席不能選擇派系、要調和派系。

詹啟賢今天出席「青年議會-挑戰黨主席」活動，與青年學子對談，詹啟賢談到過去歷次選舉，投票率再高就是80%，30%和30%各是藍綠的票，還有20%是中間選民。詹啟賢說，2008年總統大選時他是前總統馬英九陣營的總幹事，當年馬英九贏了300多萬票，是經營出來的。

詹啟賢認為，那20%的中間選民票是會動的，如果不能掌握這20%，國民黨2020年大選還是很艱困，團結國民黨加上中間選民認同才有辦法勝選，「只抓深藍是不可能的」；他說，現在有錯誤思維認為國民黨2016年不夠團結才輸，但他認為是中間跑掉，2020年要贏，要思考今後走向如何，不思考恐怕很困難。

他說，派系是存在的，但黨主席不能選擇派系，過去問題是黨主席選擇了派系，「認為哪個派系忠於我，我就選擇哪個派系，另一個派系就反對他，有人說選一邊才有人幫你講話，短期有好處，但長期毀了這地方」他說，黨主席不要選擇派系，要去調和派系。

詹啟賢說，國民黨黨員結構和社會不一致大家有目共睹，要怎麼改善，他認為地方黨部主委直選，進來的黨員會比較反應現實社會情況，相信行之多年後會改變黨的體質、黨會更重視民意。

對於年金改革，詹啟賢說，相關草案都要送到立法院，「到立法院就是過了嘛！」他支持退休軍公教爭取自己權益，不過重點還是把政權贏回來，「不要在那裡表態作秀，不能贏回2020，人家還是把你放在腳下踩嘛！」他說，把2020年贏回來，才能好好處理問題，不是只針對問題喊一喊，「喊話最便宜了」。1060325

(中央社)