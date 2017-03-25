孝行公益演唱會 藉歌聲傳遞孝道美德
傳遞孝行公益演唱會今天在南投縣政府文化局演藝廳登場，期盼藉由歌唱傳達「即時行孝」概念給年輕人，現場也邀榮民聆聽。
南投縣政府文化局、南投縣青溪總會、財團法人蔡衍明愛心基金會，下午在文化局演藝廳舉辦公益演唱會，藉此傳遞孝道美德，邀歌手李明德、曾淑勤、(二余)佩岑、大百合、羅吉鎮、孫向瑩、陳艾湄、林語菲，為南投民眾獻唱。
南投縣文化局表示，活動以孝親為主題，呼籲年輕人要即時行孝，旺旺中時媒體集團在兩岸三地華人地區舉辦「孝親獎」詞曲創作、微電影、攝影活動，就是希望喚起年輕人對孝親的重視與實踐。
文化局表示，歌手林語菲將詮釋今年得獎作品「孝敬父母」，詞曲唱出外出打工子女對父母親的思念，刻骨銘心傳遞孝親之情，現場將安排200名老榮民聆聽，也歡迎縣民免費入場。
另外在虎山藝術館戶外小舞台也有「牛郎與織女」故事劇場表演。文化局表示，活動帶領兒童與演員互動、遊戲，並藉角色扮演、故事接龍，讓小朋友輕鬆接觸戲劇，同時認識民間故事，進而激發孩子的創造力與想像力，及體驗表演藝術樂趣。1060325
(中央社)
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