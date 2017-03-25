偷完了又搶！賊躲回屏東老家下場仍是悲劇

35歲吳姓男子佯稱購買刮刮樂趁機行搶。（葉書宏翻攝）

行搶影像。（葉書宏翻攝）

35歲吳姓男子佯稱購買刮刮樂趁機行搶。（葉書宏翻攝）

35歲吳姓男子21日在新北市新店區三民路某彩券行，頭戴安全帽佯稱要購買刮刮樂，趁機搶走58張刮刮樂，騎贓車逃逸，新店警分局24日前往吳嫌屏東老家將他緝捕歸案，他辯稱，吃了安眠藥後，才會搶奪刮刮樂，警訊後依竊盜、搶奪等罪移送法辦。

警方調查，吳男在新店十四張重劃區擔任工人，因缺錢花用，在新店區中正路偷竊機車代步，再前往新店區三民路某彩券行，向店員佯稱要購買金額200元的「麻將刮刮樂」，吳男佯裝成在挑選號碼，隨後抓起整本刮刮樂往外逃逸。

店家向警方報案表示，共被搶走58張刮刮樂。警方沿途調閱監視器以車追人，發現贓車被丟棄在附近巷弄，他逃往屏東躲藏，警方昨南下屏東逮人，查獲刮刮樂中獎金額7000元，警訊後依搶奪、竊盜等罪嫌移送法辦。

(中時)