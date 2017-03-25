偷完了又搶！賊躲回屏東老家下場仍是悲劇
35歲吳姓男子21日在新北市新店區三民路某彩券行，頭戴安全帽佯稱要購買刮刮樂，趁機搶走58張刮刮樂，騎贓車逃逸，新店警分局24日前往吳嫌屏東老家將他緝捕歸案，他辯稱，吃了安眠藥後，才會搶奪刮刮樂，警訊後依竊盜、搶奪等罪移送法辦。
警方調查，吳男在新店十四張重劃區擔任工人，因缺錢花用，在新店區中正路偷竊機車代步，再前往新店區三民路某彩券行，向店員佯稱要購買金額200元的「麻將刮刮樂」，吳男佯裝成在挑選號碼，隨後抓起整本刮刮樂往外逃逸。
店家向警方報案表示，共被搶走58張刮刮樂。警方沿途調閱監視器以車追人，發現贓車被丟棄在附近巷弄，他逃往屏東躲藏，警方昨南下屏東逮人，查獲刮刮樂中獎金額7000元，警訊後依搶奪、竊盜等罪嫌移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。