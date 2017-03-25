SISTAR孝琳曬床照「解放豪乳」 旁躺神秘男引猜測

SISTAR孝琳秀性感自拍照，身旁男子身分引揣測。(圖/孝琳IG、微博)

南韓實力女團SISTAR，以精湛唱功及火辣舞蹈迅速走紅歌壇，其中成員孝琳更以性感火辣身材著稱，昨日她不吝嗇與粉絲分享姣好身材，在IG上發佈一張只穿內衣的性感自拍照，立刻引起眾人討論，不過更身旁神秘男子的身分更令人好奇。

照片中孝琳身上只穿著一件白底黑邊的內衣，並坐在床邊對著鏡子自拍，不過似乎HOLD不住豐滿上圍，豪乳幾乎外露讓人大噴鼻血，也引起網友大方討論，不過更令人好奇的是，床邊竟躺著疑似也在玩手機的男人，也讓人好奇該名男子身分，不過既然孝琳敢在他面前脫得只剩內衣，因此推測兩人關係匪淺。

(中時電子報)