封南迴公路跳傳統舞，卡大地布宣示傳統領域

卡大地布部落封路、跳傳統舞，宣示部落主權。（黃力勉攝）

卡大地布部落封路，並以箭射向草人，上演行動劇宣示主權。（黃力勉攝）

每年三月下旬，卑南族的卡大地布部落都會在口傳歷史中，祖先上岸的三和地區祭祖，今天部落封閉南迴公路約10多分鐘，在馬路中上演行動劇、跳傳統舞，以實際行動宣示原本屬於祖先的傳統領域，將由部落收回自主管理。

卡大地布指出，口傳歷史中祖先在當地生活已經超過2500年，為了這次宣示傳統領域，部落展開傳統領域、舊部落的踏查，並集結出書闡述卡大地布部落的歷史，今天趁著祭祖之際，向中華民國宣示將傳統領域收回，由族人自己管理。

隨後族人封閉南迴公路，以槍及弓箭射擊象徵中華民國政權的草人，隨後砍下草人頭部焚燒，圍著跳傳統舞，以傳統的儀式宣示主權。

卡大地布拉汗（頭目）林文祥表示，封路的行動是突顯部落的訴求，也藉此公告週知，傳統領域已經回歸部落，部落與中華民國政府將是國與國關係。

(中時)