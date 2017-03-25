U18冰球爆衝突 林德福：不允許暴力
中國大陸隊在U18冰球賽挑起紛爭，與中華隊爆發嚴重肢體衝突，中國大陸的王梓橋、王京因此遭到禁賽，體育署長林德福對此表示，「暴力衝突是不允許的」。
24日在台北小巨蛋進行的2017年IIHF世界U18冰球錦標賽第3級A組（2017 IIHF IceHockey U18 World Championship Div. III Gr. A –09）中華隊與中國大陸隊之戰，賽後在中國大陸挑釁下，雙方爆發嚴重肢體衝突，場邊觀眾也加入戰局，讓場面一度失控。
中華民國冰球協會今天公告，國際總會指派本屆賽會主席及國際冰球紀律委員會裁定，中國大陸選手王梓橋和王京因引爆衝突，各遭到禁賽1場的處分。
對此教育部體育署署長林德福在臉書（facebook）粉絲專頁「哇林德福」發文表示，「縱有萬般理由，暴力衝突是不允許的。因為，這不符合運動家精神」。
林德福表示，這次比賽是國際冰球總會授權中華民國冰球協會承辦，未來還有兩天賽程，希望各界共同維護及支持球員參賽的權益及安全，嚴守運動家精神。1060325
(中央社)
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