日副大臣訪台 NHK：預料大陸會反彈
日媒報導，日本總務副大臣赤間二郎為出席在台北主辦的宣傳日本地方觀光與文化的活動，抵達台灣。這是台日在1972年斷交後，最高層級日方官員訪台，預料中國大陸會反彈。
赤間二郎抵台訪問，他在機場接受NHK採訪時表示，此行主要為參加支援宣傳日本地方魅力的活動，至於日本與中國大陸或日本與台灣的關係，仍維持在既有的架構中進行，並無改變。
被問到是否與台灣官方相關人士會談時，赤間表示「沒特別安排」
日本對台灣的窗口「日本台灣交流協會」為了宣傳日本觀光與文化，今、明兩天在台北華山1914文化創業產園區舉辦「多彩日本」日本地方魅力宣傳活動。
赤間表示，此行是為了主持「多彩日本」活動的開幕式並致詞，預定今晚返回日本。
赤間是日本執政黨自民黨籍眾議院議員，目前在安倍政府擔任總務副大臣兼內閣府副大臣。1060325
(中央社)
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