泰女來台賣淫 慘遭恩客洗劫

男子辯稱失業沒錢，才想對泰女下手。（柯宗緯翻攝）

熱心民眾將男子制伏，警網隨後趕到扭送警局。（柯宗緯翻攝）

高雄市29歲王姓男子昨利用交友軟體，搭上一名來台旅遊的泰國籍辣妹，兩人協議以3000元代價，到旅館進行性交易，事後兩人相約到鄰近瑞豐夜市逛街吃飯，未料男子趁機搶劫辣妹手提包，得手5000多元，泰女直喊「Help！」路人見狀趕緊上前攔阻，隨後警網到場扭送回警局，王男辯稱失業沒錢，身上僅存的錢拿去性交易，一時失心瘋才想搶回來，訊後依搶奪罪送辦。至於泰女依違反社維法裁處。

(中時)