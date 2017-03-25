2017年國際自由車環臺賽 北海岸實施交管
2017年國際自由車環臺賽（TOUR DE TAIWAN）於明天（26）揭開序幕，該賽事經國際自由車總會UCI評定為F1（2.1）級頂級亞洲巡迴賽事，今年有來自30個國家、21支隊伍共計176名自由車好手參與，隨行各式車輛（含自行車）約500部，新北市為第2站賽事將於27日，從淡水漁人碼頭，行經三芝、石門、金山及萬里等五區，進行時段性交通管制，交管措施如下：
1.車輛在車隊前方：警方將鳴笛請民車加速往前行駛
2.車輛在車隊中：將請車暫停路旁
3.車輛在車隊後方：車輛不可超前進入車隊中，以時速時速約30至40公里跟隨在殿後警車後面
4.無分隔島的路段：與競賽同方向的車輛，將尾隨於比賽車隊後，時速約30至40公里；對向的車輛，車隊行經時，請暫時靜停路邊，待車隊通過後，再恢復行進。
5.有分隔島的路段:對向的車輛不受影響。
6.車隊通過期間嚴禁車輛進入穿越路口管制時間：依選手狀況每次管制約5~25分鐘。
金山警分局表示，活動期間將影響萬里區、金山區、石門區台2線、石門區北15線、北16線、萬里區北28線、北28-1線通行，民眾當日駕車行經管制路段時，請減速慢行，並遵循警員、義交及志工指揮疏導，車隊通過後即開放道路，恢復正常交通，請民眾耐心等待。
(中時)
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