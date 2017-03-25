聽見夢想的聲音 送愛到育幼院

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雲林二手玩具屋志工教一心育幼院童玩樂高益智玩具。（許素惠攝）

斗六繪本館志工說故事，有獎徵答院童很踴躍搶答。（許素惠攝）

斗六繪本館志工到一心育幼院說故事，孩童很專心聽。（許素惠攝）

正聲雲林台整合斗六繪本館及雲林二手玩具屋資源，上午啟動傳愛活動，為剛設立的一心育幼院童說繪本故事、教拼樂高益智玩具，還送每人一套樂高，直到帶領志工要離去，孩子還意猶未盡地拉著姊姊問「這樣拼對嗎？」

「聽見夢想的聲音-繪本傳愛」首站來到斗六一心育幼院，台長楊長順將同仁和志工共同錄製的繪本CD送給院方，院長陳慶良接過後，小小孩便迫不及待想聽。

不過，孩子隨即被更精彩的好戲吸引，斗六繪本館館長沈秀茹率領志工化身繪本人物登場，描述不斷挑戰大人底線的《不要吧！小乖》、以及拒絕長大的《雞蛋哥哥》，滿足大小院童的想像與成長需求，有獎徵答十分踴躍。

二手玩具屋志工帶來智高益智玩具，陪伴、引領孩子，院童一頭栽入動腦的遊戲中，拼組出房子、汽車、機器人等，讓志工見識孩子的潛力。

一心育幼院是繼信義育幼院後，雲林第二家育幼院，今年元月才成立，目前收容16位孩童。

陳慶良指出，該院也辦理認養和助養服務，讓孩子有溫暖的家，感謝社會愛心資助，目前日常生活物資充裕，唯需招募志工老師於課餘時間為孩童課輔。

(中時)