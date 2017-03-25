未主動爭取前瞻計畫？新北市轟交通部睜眼說瞎話

行政院前瞻基礎建設計畫公布後，新北市僅三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌計畫被列入，未列入其他延伸線計畫，讓新北市府不滿，更指計畫「不夠前瞻」。今日交通部次長王國材受訪時卻表示，討論計畫期間，新北市並未主動爭取。對此，新北市府發言人張其強表示，根本是「睜眼說瞎話」，批評本次計畫顯然是政治考量、拋棄專業。

張其強說，2月22日新北市由副市長葉惠青偕相關局處首長向政院簡報，除口頭報告，也有詳細書面資料，就爭取項目跟建設目的說明。而軌道建設項目也由捷運局長趙紹廉補充，包括淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯線、萬大線二期、環狀線二期及汐止民生線等都在內，不知何謂「未主動爭取」，更說「難道非要每天向交通部早晚問安才算努力爭取」？

張其強也說，中央先前已核定的三環三線路段，這次竟未納入計畫，反而是一些其他城市尚未完成可行性評估的建設納入其中，顯然是政治考量、拋棄專業。

(中時)