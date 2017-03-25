洪秀柱9發言人亮相 90後小清新風格濃厚
國民黨主席洪秀柱拚黨主席連任，25日上午舉行「不走回頭路 改革要挺柱」記者會，9位發言人一字排開，不同於其他黨魁擬參選人找縣市長、中常委、立委與大老站台，洪營出奇招，強打「用壯育青」，包含27歲的美女里長林京玲；黃復興中央委員、「選美皇后」朱珍瑤；年紀最小的是23歲的國民黨青年團總團長、中常委呂謦煒，五男四女、九人平均年齡31歲。
洪辦總幹事、前立委吳育仁表示，這群年輕的發言人也符合「九二共識」，不少都是「90後」的新世代，過去被認為受盡呵護，但其實都有不少地方服務經驗，也符合洪秀柱要打破過去的權貴、醬缸文化，不搞「大造勢、吃飯」，而是訴諸理念，結合行動，團結所有黨員往前邁進。
九名發言人也來自台灣各地，如37歲的朱挺玗是國民黨19全中央委員、高雄青工總會副總會長；32歲的謝宜萱是花蓮縣青工總會副總會長，也是19全黨代表；27歲的林京玲是台中市西區公民里里長。45歲的陳茂嘉，目前是新北市青工總會總會長，也是發言人群中年紀最長的，他坦承接下洪營發言人一職後有接到不少人打電話來關心，但未改變他挺洪的想法。
此外，發言人群還包括19全黨代表朱珍瑤、國民黨青年團總團長呂謦煒、國民黨政策委員會大陸事務部專員何天陽、19全黨代表林于翔，還有先前擔任洪秀柱競選總統時的發言人李昶志。洪辦指出，發言人群兼顧區域、男女比例平衡，未來發言人群將在各地進行連署工作。
(旺報)
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