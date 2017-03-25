陸中近程導彈2千枚 15分鐘可攻擊美亞太基地

號稱「沖繩快遞」的東風-16近程彈道導彈，射程1000公里，造價相對東風21要低很多，適合大量部署。（圖／網路圖片）

對美國威脅最大的不是中國的洲際飛彈，而是為數眾多、可快速備戰的中近程彈道導彈。（圖／網路圖片）

美國軍事專家近日撰文指出，中國對於在亞太地區發生的軍事衝突有充分準備，其中最令美日兩國擔憂的是存量超過2000枚的中近程導彈，此類導彈反應速度快，10~15分鐘內便可備戰威脅亞太美軍基地，迫使美軍只能以分散部署來應對。

美國《新聞周刊》最近引述一篇前美國海軍司令官舒加特(Thomas Shugart)的文章說，中國有著全世界最先進同時也是最龐大的中近程彈道導彈，估計也已經超過了2000枚，它們能夠攜帶包括鑽地彈頭、子母彈等各種彈頭，可精確打擊機場跑道、機庫、飛機甚至軍艦，尤其是最新的穿甲型彈頭能夠對機場造成巨大破壞，在短時間內無法修復。

報導稱，中國導彈部隊的優勢是全方位的，首先反應速度很快，從發射到擊中目標最多只有15分鍾時間，美國的反導預警雷達體系只有5-10分鍾進行預警，而且按照美軍的作戰模式，需要跟蹤、識別、計算彈道，然後才能對可能的打擊目標進行警告，這只是理論上的流程，在戰時如此短的時間其實基本來不及做出反應。

舒加特的文章說，中國軍事力量的發展目前專注於其周邊地區安全的鞏固，就是要「打贏家門口的戰爭」，因此中近程的導彈儲量豐富。共軍目前擁有大約1200枚射程在600-800公里的近程彈道導彈，包括東風-11、東風-15等；還有約300枚射程在1000-1500公里的中程彈道導彈，如東風-16、東風-21等；大約100枚射程超過2000公里的中遠程彈道導彈，諸如東風-26、東風-31和東風-41等。除此之外，中國還有大約1500枚類似美國「戰斧」的巡航導彈，射程超過1500公里，中近程加上遠程彈道導彈，總數已超過3000枚，是中國最靈活也最具威懾力的打擊手段，比解放軍尚在學習期的航母或是殲-20戰機要可靠得多。

對於中國媒體上經常提到的導彈飽和打擊，美國專家也給出了應對之策，除了加強預警反應訓練外，美軍還應當將現有的兵力盡可能分散，包括沖繩、橫須賀以及關島安德森基地，都應當分散到西太平洋的眾多島嶼，增加導彈襲擊的難度，以稀釋導彈的飽和打擊威脅，盡可能降低第一輪導彈打擊後的損失，為後續的反擊保留實力。

不過大陸軍事專家表示，分散部署也有很多問題，美軍之所以集中部署，主要是基於於整合力量，便於後勤補給與管理。分散部署可能導致補給與兵力資源分散，難以集中力量應對威脅。

(中時電子報)