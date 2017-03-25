陸客自由行止跌回穩 賀陳旦盼春天到來

陸客來台人數可望止跌回穩，交通部統計，今年2月份自由行旅客減少逾5成，但3月僅衰退29.9%，交通部長賀陳旦樂觀認為，是春天來的訊息。

去年五二０新政府上任後，陸客來台人數明顯縮減，旅遊業者叫苦連天，根據交通部統計，去年全年陸客來台減少67.2萬人次，負成長16.07%，今年2月份衰退更是明顯，自由行旅客從去年15萬人減少至7萬人，減少55.26%。

不過，今年3月有止跌跡象，截至3月21日，自由行陸客有4.7萬人，和去年同期6.8萬人相比，衰退幅度縮減到29.9%，交通部長賀陳旦表示，陸客自由行來台人數雖然還是負成長，但已有止跌回春趨勢，樂觀希望是春天來的訊息。

他認為，陸客團客減少不是我們該擔心的，應將重點擺在爭取陸客自由行，如此一來過去陸客被詬病的過於集中、場域被限制都會獲得紓解，而自由行旅客也可以更深入偏鄉，交通部將定期調查滿意度和消費力，蒐集完整資訊。

至於陸客來台情況止跌回穩的原因，賀陳旦認為，台灣春天來得比中國大陸早，加上台灣是友善的社會，最美的風景是人，都是能吸引大陸自由行旅客來台的重要原因，近期也將要求觀光局改版網站，讓台灣成為最自在的旅遊環境。1060325

(中央社)