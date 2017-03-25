陳偉殷任馬林魚4號先發 沃奎茲投開幕戰
美國職棒邁阿密馬林魚隊今天宣布先發投手輪值，本季首戰對華盛頓國民隊，由33歲右投沃奎茲（Edinson Volquez）先發，台灣投手陳偉殷投第4戰。
馬林魚在美國當地時間4月3日打開幕賽，作客華盛頓國民隊主場。33歲的沃奎茲是馬林魚隊的新成員，以2年2200萬美元的合約加盟，他近兩年效力堪薩斯皇家，與台灣投手王建民當過隊友。
沃奎茲效力多明尼加代表隊參加世界棒球經典賽，共先發2場，16日對委內瑞拉之戰，4.1局無失分、飆出6次三振，助多明尼加3比0獲勝。
馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly），沃奎茲很適合當開幕戰先發，尤其在滿場觀眾面前，他經驗豐富，投過開幕賽、季後賽是一個穩定的先發投手。
在沃奎茲之後，對國民3連戰接著由史崔利（Dan Straily）及柯勒（Tom Koehler）先發，陳偉殷在本季第4戰投紐約大都會隊。
陳偉殷將在台灣時間的4月8日上午7時客場出戰大都會。在此之前，陳偉殷將在3月27日凌晨1時熱身賽先發對聖路易紅雀隊。1060325
(中央社)
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