農藥氟派瑞開放喊卡 陳時中坦言3因素

農藥「氟派瑞」開放惹議，食藥署昨天緊急找專家背書強調無害人體，晚間卻又臨時宣布暫緩。衛福部長陳時中今天坦言有3因素，包括民心、茶葉外銷及不急迫等，但沒有行政院壓力。

衛福部日前預告「農藥殘留容許量標準」，宣布開放茶葉使用農藥「氟派瑞」，但實際上，這款農藥在日本、澳洲、歐盟等國目前都是禁用的，國際食品法典委員會（Codex）也未針對茶葉訂有氟派瑞限量標準，但食藥署卻領先多國，一開放限量就高達6ppm，引發朝野立委反彈。

行政院食安辦、食藥署、農委會防檢局昨天緊急找來毒物、植物、食品、醫學等專家開會，會後強調「氟派瑞」無致癌疑慮，殘留量也符合國際標準，一切符合法規，直到晚間9時卻又突然宣布「為了重視民意，加強溝通」，該政策緊急喊卡，今天有媒體報導是受到行政院施壓。

陳時中今天上午接受媒體電訪時表示，臨時喊卡有3因素，包括「民眾不安心」、「可能衝擊茶葉內外銷」、「沒有實施急迫性」，強調絕無行政院壓力。

陳時中指出，這次預告、公告在程序是完整的，除有發函給相關團體，安全風險的科學證據也沒問題，但仍缺乏讓民眾安心的溝通模式，近期將與食藥署、農委會研議一套方法，未來農藥殘留容許量調整時，會把殘留量倍數多、與國際標準差異大的，主動依風險強度分類說明，不會一次列100、200種讓民眾自己比對。

針對爭議較大的「氟派瑞」，陳時中說，未來會重啟評估，擴大討論基礎，蒐集更多專家意見，並透過記者會或新聞發布等方式進行更充分溝通。1060325

(中央社)