張高麗：陸將加強開放 內外資一視同仁

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中國大陸國務院副總理張高麗今天表示，中國大陸經濟「這艘大船行穩致遠」，長期向好的基本面不變，並將堅定實施對外開放戰略，開放的大門只會愈開愈大，會對內外資企業一視同仁。

他說，亞洲國家堅持擁抱而非排斥經濟全球化，創造「亞洲奇蹟」、提供「亞洲機遇」並累積「亞洲經驗」。特別是面對亞洲金融風暴和國際金融海嘯衝擊，「我們守望相助、同舟共濟，推動了亞洲發展『鳳凰涅槃，浴火重生』」。

博鰲亞洲論壇2017年年會上午舉行開幕式，作為東道主中國大陸與會最高層級官員的張高麗發表主旨演講時，作上述表示。

本屆博鰲論壇主題為「直面全球化與自由貿易的未來」。中國大陸國家主席習近平在上午公布的賀信中表示，這體現國際社會特別是亞洲國家對經濟全球化問題的關注。

張高麗在演講中說，經濟全球化與自由貿易的浪潮「不會被重巒疊嶂所阻，不會被暗流淺灘所滯，必將滾滾向前、永不停歇，奔向世界經濟的大海」。

談到中國大陸經濟，張高麗以「大船行穩致遠」形容，並說中國大陸經濟發展進入新常態，成長速度、發展方式、結構等都正在發生重大變化，但「長期向好」的基本面沒有改變。

張高麗說，中國大陸堅定實施對外開放戰略，開放的大門對世界始終是打開的，而且隨著發展只會愈開愈大。

他表示，中國大陸將優化外商投資環境，進一步放寬服務業、製造業、採礦業外商投資准入；支持外商投資企業在中國大陸上市、發債；在資格許可、標準制定、政府採購、享受「中國製造2025」政策等方面，對內外資企業一視同仁。1060325

(中央社)