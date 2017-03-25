張高麗：陸將加強開放 內外資一視同仁
中國大陸國務院副總理張高麗今天表示，中國大陸經濟「這艘大船行穩致遠」，長期向好的基本面不變，並將堅定實施對外開放戰略，開放的大門只會愈開愈大，會對內外資企業一視同仁。
他說，亞洲國家堅持擁抱而非排斥經濟全球化，創造「亞洲奇蹟」、提供「亞洲機遇」並累積「亞洲經驗」。特別是面對亞洲金融風暴和國際金融海嘯衝擊，「我們守望相助、同舟共濟，推動了亞洲發展『鳳凰涅槃，浴火重生』」。
博鰲亞洲論壇2017年年會上午舉行開幕式，作為東道主中國大陸與會最高層級官員的張高麗發表主旨演講時，作上述表示。
本屆博鰲論壇主題為「直面全球化與自由貿易的未來」。中國大陸國家主席習近平在上午公布的賀信中表示，這體現國際社會特別是亞洲國家對經濟全球化問題的關注。
張高麗在演講中說，經濟全球化與自由貿易的浪潮「不會被重巒疊嶂所阻，不會被暗流淺灘所滯，必將滾滾向前、永不停歇，奔向世界經濟的大海」。
談到中國大陸經濟，張高麗以「大船行穩致遠」形容，並說中國大陸經濟發展進入新常態，成長速度、發展方式、結構等都正在發生重大變化，但「長期向好」的基本面沒有改變。
張高麗說，中國大陸堅定實施對外開放戰略，開放的大門對世界始終是打開的，而且隨著發展只會愈開愈大。
他表示，中國大陸將優化外商投資環境，進一步放寬服務業、製造業、採礦業外商投資准入；支持外商投資企業在中國大陸上市、發債；在資格許可、標準制定、政府採購、享受「中國製造2025」政策等方面，對內外資企業一視同仁。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。