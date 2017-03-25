小龍女報警抓吳綺莉內幕曝 和神祕新閨蜜有關

吳綺莉接受香港周刊訪問透露女兒報警始末。（圖／取自微博、達志影像）

吳綺莉與成龍所生的私生女「小龍女」吳卓林，日前大義滅親，報警指稱有人出言恐嚇，讓吳綺莉最後遭到逮捕審問17小時。沒想到吳綺莉返家後接受香港周刊訪問，還原整個過程，更暗指女兒一位新閨蜜來頭不明，認為此事恐與她有關。

吳綺莉在審問完後獲保釋，返家後她接受香港周刊訪問，證實這次也是女兒報的警，她透露女兒個性叛逆、加上認識新朋友，讓她難免擔心。吳綺莉說近來吳卓林結識了一位20多歲的女生，不僅經常到家作客、也會留宿，兩人時常關在房內，加上她問女兒對方背景，吳卓林都不願多談，讓她很擔心。

事發前的凌晨，吳綺莉敲女兒房間叫她，希望問她新朋友身分，但開門就發現桌上有包藥，問過醫生朋友後才知道那是鎮定劑，可吳卓林向吳綺莉強調自己沒有服用，但雙方談話過程有些爭執，最後不歡而散。

隔日一早，吳綺莉起床後就發現家中來了6.7位警察，且女兒就在外頭與警察交談，她無奈表示雙方脾氣都很硬，可能凌晨的溝通不順利，才會讓吳卓林堅持報警抓母。

(中時電子報)