NBA》柯瑞全能數據 勇士昂首6連勝

眼看場上大局已定，柯瑞坐在板凳上跟杜蘭特聊起天來。(美聯社)

看來勇士最近真的逐漸找回應有風貌了，但他們的考驗才要開始！靠著柯瑞27分、12助攻、7籃板與6抄截的全能數據，勇士25日在主場輕鬆以114比100轟垮國王，勇奪6連勝，也拉開與西區第2馬刺之間勝差到2.5場。

不過接下來勇士又要面臨相當艱苦的賽程，先在27日主場遭遇灰熊，然後飛到德州客場碰上火箭、馬刺兩強，4月1日回到主場又遇火箭、巫師，可說操到爆又硬的賽程，卻也是攸關他們能否保住西區龍頭地位的關鍵時刻。

25日除了柯瑞全能演出以外，勇士表現最好的球員是卓雷蒙格林，他拿23分、8助攻、4籃板與3抄截，克拉克替補貢獻10分，儘管「浪花弟」克雷湯普生全場投14中3、只拿8分表現相當低迷，勇士仍有足夠本錢贏球。

國王得以持續咬住比分不放的主因，在於希爾德、勞森兩名先發後衛火力演出，希爾德攻下22分，另有8籃板、7助攻，勞森也拿20分，先發中鋒考利史坦12分，麥克勒摩11分，小將拉比西埃10分、10籃板與8助攻。

(中時電子報)