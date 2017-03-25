雲縣國中技藝成果展 空拍任務也入列
雲林縣國中技藝成果展上午在斗六人文公園登場，各校優點與特色盡展，農業、餐飲、設計、電機、美容、食品等，連空拍機都出動，讓大家看見青春少年實作技能。
現場除了表揚技藝競賽成績優異的學生，更設有63個靜態成果展及動態體驗活動攤位，包含以飛機科展出輕航機最吸引民眾目光，並開放讓大家體驗DIY艾草棒、壓花、甲指彩繪、玉米鬚造型髮等，民眾趨之若鶩。
縣教育處副處長孫綿凰表示，105學年度雲林縣國三學生選習技藝教育課程共開辦133班，參加學生人數為3473人，學生未來升學進路除了有12年國教政策高中職、五專免試入學有加分優待之外，另具高職技優保送優先輔導分發與就讀實用技能班三年免學費之升學進路。此乃對選習技藝教育課程及技能表現優異學生一項優勢的升學進路選擇。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。