雲縣國中技藝成果展 空拍任務也入列

北港農工農機科學生發揮創意，把廢鐵銲成一隻螞蟻。（許素惠攝）

西螺國中運用有名的濁水米做出米粿，很受歡迎。（許素惠攝）

全縣國中技藝成果展熱鬧登場，民眾對DIY體驗趨之若鶩。（許素惠攝）

真髮接玉米髮造型很受青少年喜愛。（許素惠攝）

大德工商發展飛機修護，無人駕駛的空拍機成為主要實習標的。（許素惠攝）

雲林縣國中技藝成果展上午在斗六人文公園登場，各校優點與特色盡展，農業、餐飲、設計、電機、美容、食品等，連空拍機都出動，讓大家看見青春少年實作技能。

現場除了表揚技藝競賽成績優異的學生，更設有63個靜態成果展及動態體驗活動攤位，包含以飛機科展出輕航機最吸引民眾目光，並開放讓大家體驗DIY艾草棒、壓花、甲指彩繪、玉米鬚造型髮等，民眾趨之若鶩。

縣教育處副處長孫綿凰表示，105學年度雲林縣國三學生選習技藝教育課程共開辦133班，參加學生人數為3473人，學生未來升學進路除了有12年國教政策高中職、五專免試入學有加分優待之外，另具高職技優保送優先輔導分發與就讀實用技能班三年免學費之升學進路。此乃對選習技藝教育課程及技能表現優異學生一項優勢的升學進路選擇。

(中時)