竹縣客家文集海陸腔新書發表 為客語文化努力
由新竹縣客家語教師協會多位教師共同出版的《客家文集海陸腔第2集》，25日上午在縣史館舉辦新書發表會，縣長邱鏡淳肯定客家語教師協會傳承客家文化的努力，他並希望能藉此拋磚引玉，未來有更多更棒的客家作品出版。
文化局長蔡榮光指出，新竹縣客家語教師協會成立10幾年，這段期間除了教學經驗交流外，還撰寫客語文章、用客語記錄生活經驗與故事，之前並已出版過《客家文集海陸腔第1集》。
而昨天發表的《客家文集海陸腔第2集》，內容有客家諺語、笑話、短篇散文、竹東山歌比賽歷史，還有竹東地區從日本統治至今，客家人的生活文化及經驗。
值得一提的是，協會理事長彭學堯已經高齡80幾歲，早年為了要推廣客家語言與文化，他還努力奔走協調，首先在竹東開漢學班，讓當時因家庭經濟問題，而沒有能力念書的鄉親得以學習客語文字與文化。
彭學堯同時自掏腰包編輯印製「增廣昔時賢文」、「三字經」、「四言雜字」這些老祖宗傳下來的書籍，在他的努力推廣之下，竹東中山社區漢學班更是辦的熱鬧又成功。
蔡榮光說，《客家文集海陸腔第2集》是由新竹縣客家語教師協會多位成員共同撰文，協會花了很多的時間口述整理，完整的把當時情景呈現，非常具有價值。購書資訊可電洽：0930-081517，羅文生。
(中時)
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