梁振英：港特首權力大 須獲北京信任

我要評比

正在海南出席博鰲論壇的香港行政長官（特首）梁振英今天說，由於特首享有高度權力，因此需要獲得北京中央高度信任。

梁振英在論壇上接受香港媒體訪問時說，與其他地方包括大陸地方比較，香港特首擁有更高的權力，主因是北京中央給予香港高度自治。

他說，因此，特首必須獲北京中央信任，如果北京中央有些不信任，香港不可能有高度自治。

他回應香港撕裂問題時說，過去經驗顯示，泛民主派會不支持北京中央支持的特首。1060325

(中央社)