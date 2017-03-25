台鐵郵政喊漲 交長支持好薪水雇好人員
數十年沒漲的台鐵車票和郵資都醞釀調漲，交通部長賀陳旦坦言，台鐵和中華郵政漲價都抱持同樣看法，得合理調整，才能有好的經營環境。
台鐵票價和中華郵政郵資數十年未漲，虧損早已成為財務拖油瓶，近年隨著工會抗爭權益，票價調整問題最近再度浮上檯面。
「如果沒有提升台鐵票價，經營的人也沒有士氣，如果沒有好的薪水去雇用資訊管理人員，就只能用舊方式管理人員」，賀陳旦表示，整個經營環境得用合理的市場規則看待並適當調整，但檢討程序絕對不是貿然。
他表示，對於中華郵政郵資多年未漲，也是抱持相同態度，但是由於郵務市場在萎縮，不能把相對成本背墊高，轉嫁到消費者身上，應該合理的評估、把關。
他更認為，郵局還有其他業務應該充分發揮，不應該把賺的錢都拿去貼補內部虧損，應增加其他業務誘因，讓員工更努力。1060325
(中央社)
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