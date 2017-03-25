台鐵車廂月台落差 立委：嬰兒車殺手
無黨籍立委趙正宇今天表示，根據他向台鐵調閱的資料發現，台鐵車廂與大部分車站的月台，高低落差達23公分，已經成了嬰兒車、輪椅的另類殺手。
趙正宇表示，接獲民眾陳情，帶著小朋友搭台鐵，卻發現上下車非常的困難，如果沒有人幫忙，要靠媽媽一個人將嬰兒車搬上搬下，根本就是超艱困的任務，更別說如果是輪椅的話，怎麼上下車？
他說，台鐵在人力不足的情況下，常常有媽媽推嬰兒車上下車，根本沒人可以幫忙，這麼大的落差，是要媽媽怎麼辦？
他進一步請台鐵提供資料發現，台鐵目前的無台階車廂是115公分高，但僅有區間車的EMU700、EMU800、太魯閣號、普悠瑪號等704個車廂，還有多達2082個車廂是有台階的，高度約為92公分。
趙正宇說，但目前台鐵只有5個車站的月台高度是115公分，其他占絕大多數的202個月台，都是在92、96公分左右，月台與車廂間最大差距達23公分，近3年來台鐵因為月台間隙發生的事故有55件，其中有5件是因為高低落差造成乘客受傷。
根據台鐵提供的資料顯示，台鐵打算在民國109年前完成車廂改善與月台提升工程，總計需花費新台幣47億元。
趙正宇說，台鐵這樣的工程要花47億元、所費不貲不說，還要花到3年的時間，實在是太久了，將要求台鐵提前完成相關工作，讓嬰兒車、輪椅使用者，能夠順利上下台鐵火車。1060325
(中央社)
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