紫斑蝶季揭幕 花間蝶影迎客來
林內紫斑蝶季今天揭幕，雖然天候欠佳，蝶影稀疏，但是遊客興致不減，一波波前進國道三號高速公路林內觸口路段涵洞下，在天際間搜尋紫蝶蹤影，蜀葵則盛開迎接紫斑蝶到林內。
又到了年度盛會的蝶動山河、翩翩起舞時節，清明節前後紫斑蝶過境林內，展開往北遷徙的馬拉松任務，民眾用熱情雙腳迎向11週年的林內紫斑蝶季。
林內鄉長張維崢在開幕式說，今年仍以關懷大自然生態環境為主軸，呼籲民眾秉持保護河川、愛護紫蝶的心情，靜靜觀賞多采多姿的紫斑蝶遷徙生態景觀。
今年林內紫斑蝶季系列活動，3月25日、26日及4月1日、2日登場，天天有摸彩，最大獎電動自行車等獎品邀民眾來試手氣，相關訊息歡迎上網林內鄉公所網站查詢。
今天天氣陰時多雲，蝶影稀疏，但是林內鄉公所廣場、觸口賞蝶區等，遊客一波波等待接駁車，興致不減，希望在天際間捕捉紫斑蝶蹤影。
台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥指出，今年氣候不穩定，紫蝶遷徙時間較往年晚，昨天流量約2萬多隻，高峰每分鐘約220隻，算是先遣部隊。
陳瑞祥表示，從高雄茂林、嘉義梅山等地資訊，只要天候條件夠，全球唯二的台灣紫斑蝶越冬遷徙，飛越國道三號林內觸口路段往北，林內曾有「蝶河隘口」之稱，盛況可期。
為迎接紫斑蝶到林內，鄉公所在觸口賞蝶區種植約0.3公頃蜀葵田，在每年紫斑蝶季時就盛開，蜀葵迎紫蝶，民眾賞遊花間蝶影，別有一番趣味。1060325
(中央社)
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