路燈改為LED 北市逾3萬盞全面汰換
台北市工務局進行全台規模最大的路燈汰換，預計6月底逾3萬盞道路路燈，全數換成LED燈，且部分路燈採用智能路燈，可遠端監控亮度、故障不亮等狀況。
北市道路現有3萬1530盞高壓鈉光燈，北市府預計30日開標換成LED燈；其中部分路燈將變成智慧路燈，結合微氣象台、再生能源運用、拍照打卡及資訊導覽等智能運用。
北市工務局公園處長黃立遠表示，隨著智慧時代的來臨，路燈不該只重照明和節能而已，未來北市路燈都應該成為發展智慧城市的基礎設施，將運用先前二二八和平公園、總統府前南廣場、環河南路測試智能路燈經驗，藉此同時進行場域實證。
公園處路燈科科長楊森豪說，這次換裝LED路燈率先全國採用「快（高）速道路LED路燈國家標準」草案光通量分類，新增LM燈具，以適用寬15公尺以上道路，要求廠商開發3種景觀LED燈，兼顧照明與街道景觀。
市府預估107年全年可減少用電約1067萬度，換算可減少碳排約573萬公斤，相當於1.5座大安森林公園1年的吸碳量。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。