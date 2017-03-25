路燈改為LED 北市逾3萬盞全面汰換

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台北市工務局進行全台規模最大的路燈汰換，預計6月底逾3萬盞道路路燈，全數換成LED燈，且部分路燈採用智能路燈，可遠端監控亮度、故障不亮等狀況。

北市道路現有3萬1530盞高壓鈉光燈，北市府預計30日開標換成LED燈；其中部分路燈將變成智慧路燈，結合微氣象台、再生能源運用、拍照打卡及資訊導覽等智能運用。

北市工務局公園處長黃立遠表示，隨著智慧時代的來臨，路燈不該只重照明和節能而已，未來北市路燈都應該成為發展智慧城市的基礎設施，將運用先前二二八和平公園、總統府前南廣場、環河南路測試智能路燈經驗，藉此同時進行場域實證。

公園處路燈科科長楊森豪說，這次換裝LED路燈率先全國採用「快（高）速道路LED路燈國家標準」草案光通量分類，新增LM燈具，以適用寬15公尺以上道路，要求廠商開發3種景觀LED燈，兼顧照明與街道景觀。

市府預估107年全年可減少用電約1067萬度，換算可減少碳排約573萬公斤，相當於1.5座大安森林公園1年的吸碳量。1060325

(中央社)