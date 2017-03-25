倫敦恐攻後超暖心地鐵告示 這則是真的

英國國會附近22日發生恐攻後，倫敦地鐵站一則嗆恐怖分子的白板留言在社群媒體瘋傳，後來發現竟是電腦合成；但記者走訪地鐵站，發現一則激勵人心的真正告示。

假的地鐵站白板留言寫說：「在此客氣地提醒所有恐怖分子，這是倫敦，無論你們對我們做什麼，我們都會喝著茶，而且一定會繼續享受生活，謝謝。」

英國首相梅伊（Theresa May）和議員都稱讚這則留言，展現不向恐怖分子低頭。不過留言附上的時間是3月22日14時45分，當時凶嫌還在逞兇中，顯示這則留言根本就是善意的假留言。

而記者在倫敦塔橋站，發現了地鐵站員工所寫的激勵告示，用來撫慰上千名來來往往的通勤族。

白板上寫道，「在逆境中綻放的花朵，最罕見和美麗」，並標註#Londonisopen #Westminster #WeAreNotAfraid（倫敦開放、西敏寺、我們不害怕。）

有通勤族把留言照片上傳，許多人轉發。網友都認為這非常振奮人心，也很貼心。

記者昨天再度走訪事發地點，所有封鎖線均已撤除，遊客來來往往，不同處在於過往開放的議會大門如今緊閉。從柵欄間隙望進去，可看到荷槍實彈的員警來回走動，街頭也不時有警車呼嘯而過。

48歲警員巴默（Keith Palmer）遭到刺死的議會大門上，被別上許多白玫瑰。在對街的議會廣場，2天前停放救護直升機的草坪如今擺放著哀悼花束。

根據英媒報導，各界人士捐給巴默家人的善款，短短1天已經超過50萬英鎊（約新台幣2000萬元）。

至於有多人遭凶嫌開車撞倒的西敏橋，如今也恢復遊客如織的狀態，街頭藝人在橋上表演，只有擺在路旁的黃玫瑰，提醒著曾發生過的悲劇。

英國警方目前公布凶嫌是有暴力攻擊前科的52歲英國公民馬樹德（Khalid Masood），正在調查馬樹德的犯案動機、如何預謀，以及他是否有同夥。警方迄今逮捕11人，但當中7人已獲釋。1060325

(中央社)