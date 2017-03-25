鬼怪孔劉人氣夯 5500票10分鐘搶光

韓星孔劉主演韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」紅遍亞洲，4月29日將首次登台見粉絲，今天門票開賣，5500張票10分鐘就被搶光。

出道16年的孔劉曾以韓劇「咖啡王子1號店」走紅，近來主演賣座電影「屍速列車」，在「孤單又燦爛的神：鬼怪」與飾演「地獄使者」的韓星李棟旭被稱為「死鬼CP」，人氣翻漲。

孔劉4月29日將在新北市立新莊體育館舉辦粉絲見面會，全場座席，票價最高新台幣5500元、最低2500元，門票今天上午11時開賣。

主辦單位中午宣布，孔劉見面會5500張票10分鐘售罄，如有退票將自動釋出在ibon售票系統販售，提醒大家不要將購買票券區域或照片上網公告，以防不肖人士用來詐騙，也請勿購買非公告通路販售票券。

孔劉台灣粉絲見面會也創下非歌手韓星見面會單人單場最多人數紀錄，將以T字型舞台近距離與粉絲互動，孔劉日前也錄製影片向粉絲打招呼，露出招牌陽光笑容，感謝粉絲喜歡他的電影及電視劇，約好4月29日台灣見。1060325

(中央社)