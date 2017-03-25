清明掃墓 用火切記「4不2記得」

強化清明節期間防災應變能力，嘉義縣消防局第二大隊今天在民雄鄉文隆村第6公墓舉辦防災演習。(高錦如翻攝)

消防局提醒民眾祭祖時要注意用火安全。(高錦如翻攝)

清明節將屆，嘉義縣消防局第二大隊今天在民雄鄉文隆村第6公墓舉辦防災演習，除加強清明節期間防災應變能力，另也提醒民眾祭祖時要注意用火安全，只要發現火災情事，立即撥打119報案，以防火勢蔓延，降低災害損失。

大隊長沈廷衡指出，每到清明節各公墓都湧入掃墓人潮，因民眾掃墓習慣燒紙錢、焚燒墓園雜草，時常發生未將餘火熄滅就離開，導致公墓火警頻傳，除危及其他人生命安全，也讓消防員疲於奔命。

因此呼籲民眾，清明掃墓用火時一定要「4不2記得」：「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹；二記得是「記得收垃圾」、「記得滅餘燼」，隨手、隨時做好火災預防工作，防範未然。

(中時)