紅牌重機擦撞右轉自小客車 騎士傷重不治

我要評比

24歲許姓紅牌重機騎士25日凌晨0時20分許在中山、民生路口，與32歲蔡姓男子所開的自小客車發生擦撞，重機滑行10幾公尺，當時雖有護理師目擊車禍替許男急救，但對方送醫後仍宣告不法，蔡男酒測值0，肇責還待釐清。

(中時)