U18冰球賽互毆事件 體育署聲明譴責暴力

兩岸球員在冰球賽爆發全武行，裁判試圖制止未果。(翻攝中華民國冰球協會臉書)

「2017IIHF世界U18冰球錦標賽第三級A組」24日晚間進行中華隊與中國大陸隊賽事，賽後發生兩隊球員互毆事件，所幸雙方球員無人受傷。經過賽事紀律委員會觀看比賽影片後，大會隨即對引發衝突事件的兩名中國大陸球員作出禁賽處分。體育署25日也發表譴責暴力聲明，內容如下：

對於本次衝突事件，教育部體育署除深感遺憾外，並表達譴責暴力之嚴正聲明，任何運動場上的暴力行為都是不被容許的，無論有任何理由，暴力行為是完全違背運動家精神的。教育部體育署更呼籲，不論選手或觀眾，都必須遵守比賽規定及嚴守運動家精神。

本次競賽違規的處理，教育部體育署尊重主辦單位依據賽事相關規定及罰則，落實執行，讓比賽回歸賽事本質及選手表現，以維護比賽的公平性與參與運動員的權益。

本次比賽係由國際冰球總會授權我國冰球協會承辦，未來還有兩天賽程必須進行，希望各界共同維護及支持球員參賽的權益及安全，嚴守運動家精神。

(中時電子報)