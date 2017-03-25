台日面對「同樣的困難」 赤間二郎：日中關係非常重要
日本總務省副大臣赤間二郎上午主持在台北舉辦「多彩日本」活動開幕，這是台日斷交以來，首位日本最高層級官員來台。亞東關係協會會長邱義仁致詞時表示，赤間二郎此行面對很多「困難」；對此，赤間二郎強調，主要考慮綜合「國際因素」。
赤間二郎受訪時強調，日中關係毫無疑問非常重要，這點沒有變化，雖然日台關係是非政府，但是「實質上」是有關係的，這點也是沒有變化。
邱義仁致詞時表示，他誠摯歡迎赤間二郎到台，他知道這趟走得並不輕鬆，也不容易，台日都面對很多困難，但就是因為台日都面對「同樣的困難」，更可以看出台日命運多麽緊密的結合。
對於是否來台遭遇困難？赤間二郎指出，一般來說，日本政府官員到國外去，有一些困難。雖然有一些困難，但是他認為最重要的是，傳遞日本各地方的魅力，並且想表示非常感謝在東日本大地震時，台灣朋友給予日本非常大的支援。
他說，雖然這次來台沒有很大的問題發生，但是一般來說，在「國際環境」之下我們得考慮各種因素來決定。
他強調，對於日本食品安全的問題，日本在台灣還沒有得到足夠的理解，像我們這樣的人來台北親自說明一下日本食品安全，讓台灣理解現在情況，是非常有意義的。
赤間二郎表示，台日持續溝通欲解決日本食品進口問題，但最重要還是台灣的輿論，「各位怎麼看待這個問題」，輿論還是很重要的。
他致詞時也主動提及，針對台灣管制進口日本食品，他們也已經透過周全的檢查，並在日本國內外廣泛銷售，希望目前還不能在台北吃到日本食品的情況能夠改善。
(旺報)
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