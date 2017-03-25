清明連假防塞車　警方實施交通管制

汐止警分局將於下周清明節連假在汐止公墓及主要路口實施交通管制。（李其樺翻攝）

下周清明節連假即將到來，為維護道路行車順暢及平安，警方於3月31日至4月4日連假期間，在汐止區主要聯外道路及通往國道各交流道路口，及主要平面道路易壅塞路口，實施交通管制，讓民眾行車能安全順暢。

汐止警分局交通組表示，汐止地區有多處公墓，清明連假期間，為避免掃墓民眾車輛開進墓園造成塞車，警方於部分公墓將實施交通管制，管制時間為3月25日、26日及4月1日至4日的上午6時至下午16時，要求民眾停車後再步行進入墓園。

警方也呼籲，掃墓期間路上行人較多，民眾開車經過新台五路2段、大同路2、3段、湖前街等公墓出入口務必小心慢行，以策安全。

汐止區公墓交通管制位置：

（一）第1公墓：汐止區新台五路2段，第1公墓入口。

（二）第1-1公墓：汐止區新台五路2段，第1-1公墓入口。

（三）第2公墓：汐止區新台五路2段，第2公墓入口。

（四）第6、7公墓：汐止區大同路2段169巷口。

（五）第8公墓：汐止區湖前街口。

(中時)