清明連假防塞車 警方實施交通管制
下周清明節連假即將到來，為維護道路行車順暢及平安，警方於3月31日至4月4日連假期間，在汐止區主要聯外道路及通往國道各交流道路口，及主要平面道路易壅塞路口，實施交通管制，讓民眾行車能安全順暢。
汐止警分局交通組表示，汐止地區有多處公墓，清明連假期間，為避免掃墓民眾車輛開進墓園造成塞車，警方於部分公墓將實施交通管制，管制時間為3月25日、26日及4月1日至4日的上午6時至下午16時，要求民眾停車後再步行進入墓園。
警方也呼籲，掃墓期間路上行人較多，民眾開車經過新台五路2段、大同路2、3段、湖前街等公墓出入口務必小心慢行，以策安全。
汐止區公墓交通管制位置：
（一）第1公墓：汐止區新台五路2段，第1公墓入口。
（二）第1-1公墓：汐止區新台五路2段，第1-1公墓入口。
（三）第2公墓：汐止區新台五路2段，第2公墓入口。
（四）第6、7公墓：汐止區大同路2段169巷口。
（五）第8公墓：汐止區湖前街口。
(中時)
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