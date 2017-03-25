又是核食又是毒蔬果 洪秀柱說這政府不可思議

國民黨主席洪秀柱今天上午出席新北市青工總會黨代表參選人誓師大會暨第19屆總會長就職典禮。（譚宇哲攝）

國民黨主席洪秀柱今天上午出席新北市青工總會黨代表參選人誓師大會暨第19屆總會長就職典禮。（譚宇哲攝）

衛福部日前一口氣修訂22種農藥在蔬果等農產品殘留容許量，遭外界砲轟，食藥署昨晚9時突然宣布將暫緩實施氟派瑞用於茶葉，對此國民黨主席洪秀柱表示，怎麼會想放寬農藥標準，繼日本核災食品後，又要民眾吃有毒蔬果，「覺得不可思議」。

國民黨主席洪秀柱今天上午出席新北市青工總會黨代表參選人誓師大會暨第19屆總會長就職典禮，受訪時記者提及執政黨政府茶葉農藥標準昨晚大轉彎，突然決議不放寬，洪表示，政府做任何事情不經過大腦，當初怎麼會想放寬農藥標準呢，硬要我們吃日本核災地區的食品，今天又要我們吃有毒的蔬果，政府拚經濟是用這種方式嗎？是殘害民眾的健康嗎？我們覺得不可思議。

面對媒體關心黨員清冊流出問題，洪表示，當下得知已下令嚴查，呼籲所有擬參選人要遵守規定，要自己節制，愛黨就不要害黨。

至於國民黨前副主席詹啟賢認為，提議繳交200萬元保證金，名冊由黨中央統一提供給各候選人，洪秀柱表示，只要不違反黨主席選舉辦法，我想我們也不排除，但仍先釐清真相，查明清冊怎麼來，若是從黨部流出，要先嚴懲自己內部的人，並要求他們交代清冊怎麼拿到的。

(中時)