廣州盼擴大與東協國家過境免簽

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據陸媒報導，中國大陸廣州市副市長蔡朝林在博鰲亞洲論壇上向與會的東南亞國家協會（ASEAN）國家代表提出，希望彼此擴大過境免簽待遇。

南方都市報今天在報導中表示，2017年中國─東協省市長對話會昨天在博鰲論壇上舉行，對話主題是「深化人文往來，加強『一帶一路』建設」，有來自16個大陸和東協相關省市負責人參加。

報導指出，蔡朝林在會中說，廣州是東協重要的客源地和旅遊目的地，2016年廣州與東協互訪遊客達到133萬人次，創歷史新高。

蔡朝林對大陸和東協之間的文化旅遊合作提出三點建議，包括進一步擴大便利簽證、過境免簽等措施。

他並建議實施「旅遊+」發展戰略，深入挖掘商貿、文化領域的旅遊內涵，實現旅遊上下游產業鏈全域發展，共建海上絲綢之路旅遊圈。

此外，雙方應該豐富旅遊產品供給，開發更多滿足遊客多樣化、個性化的旅遊產品。

據報導，馬來西亞檳城州部長林峰成回應說，今後希望過境簽證更便利，建議大陸方面對馬來西亞開放免簽，讓馬來西亞公民自由地通行。1060325

(中央社)