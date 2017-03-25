吳敦義好興致吟詩 引外界聯想

吳敦義今天抵達基隆。(黃靖惠攝)

前副總統吳敦義今天上午出席「世界客屬總會基隆市分會」活動，滿臉笑容顯得十分從容，致詞時更有好興致引用宋代名相王安石《登飛來峰》詩「飛來山上千尋塔，聞說雞鳴見日昇。不畏浮雲遮望眼，自緣身在最高層。」語畢後台下賓立即大聲叫「好」，現場響起一片掌聲。

吳敦義隨後針對「不畏浮雲遮望眼」此句作解釋。他表示，現今「看起來是有浮雲」(局勢)，只是希望這浮雲不要遮到看遠眼睛，大家同心協力建設台灣，達成中華民國國泰民安，兩岸永續和平，客家文化遍布全球。此舉引人聯想是否有暗諷兩岸局勢如「浮雲遮眼」之意。

(中時)