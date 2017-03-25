傳出啾啾聲 高雄港貨輪查獲保育紅嘴相思鳥

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海巡署第五海岸巡防總隊查獲走私紅嘴相思鳥。（曹明正翻攝）

海巡署第五海岸巡防總隊，24日在高雄港21號碼頭執行貨物安全檢查時，在金門運往高雄的雜貨輪發現報廢車輛傳來微弱但清脆「啾啾」鳥鳴聲，清查後在後行李廂找到兩只籠具，裡頭為為大陸種境外移入的二級保育動物「紅嘴相思鳥」。

查獲後由動植物防疫檢疫局高雄分局依程序將禽鳥撲殺共計133隻，並將裝載的車輛及籠具消毒及銷毀，同時追查貨主說明。

(中時)