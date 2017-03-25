港星鄧兆尊同時約會2妻 只花百元全搞定

港媒目擊鄧兆尊帶2妻上街約會。（圖／取自《on.cc東網》）

港星鄧兆尊是已故著名粵劇大師鄧永祥長子，近日他因享齊人之福坐擁3位妻子登上新聞版面，也透露3女之間靠設群組討論今天誰「主打」，所以完全不會爭寵。近日港媒目擊他帶大老婆、二老婆上街約會，吃完飯後，鄧兆尊再帶她們去買零食，只花數百元港幣就逗得2妻眉開眼笑，果真是馭妻有方。

鄧兆尊日前承認坐擁3位妻子，分別是大老婆Carmen、二老婆Cherry、小老婆Claire，3女之間早知道彼此存在，半年前因不約而同生病找鄧兆尊陪看醫生，才首次相見，鄧兆尊則稱當時氣氛感動，沒發生像連續劇一樣大打出手畫面。

據《on.cc東網》報導，日前晚上7點多，直擊鄧兆尊帶著大老婆與二老婆外出約會，三人到灣仔吃晚餐，二老婆為討鄧兆尊歡心，還綁了俏麗的「春麗包包頭」，而大老婆Carmen看到Cherry頻向鄧兆尊拋媚眼，則全程面無表情。

為讓看似心情不佳的Carmen開心，三人吃完飯後，鄧兆尊便主動帶2妻去買零食，此招馬上奏效，讓Carmen、Cherry都瞬間雙眼發光，離開時鄧兆尊主動埋單，花了數百元港幣，快到家時Carmen突然伸手摸了鄧兆尊的背，似乎在對老公示好，留給外界無限遐想。

(中時電子報)