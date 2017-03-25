健行科大校慶 辦UBA冠軍籃球隊簽名會

校方為籃球隊舉辦簽名會。（校方提供）

校長李大偉（左）頒發海外移地訓練經費給籃球隊。（楊明峰攝）

健行科技大學25日舉辦51周年校慶，為今年在UBA大專籃球聯賽奪冠的籃球隊舉辦簽名會，吸引不少人大排長龍，前來索取奪冠球員的簽名。而校方也在校慶上，頒贈海外移地訓練經費給籃球隊，希望他們再接再厲，打出好成績。

校長李大偉表示，籃球隊奪冠相當榮耀外，今年獲教育部教學卓越獎勵3700萬經費，科技大學評鑑也有好表現，代表師生表現受各界肯定，勉勵學生珍惜學校資源，畢業後發揚校訓「好學有禮」的精神。

(中時)