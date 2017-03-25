農藥開放暫緩 衛福部長：考量到民心不安
面對政府開放農藥「氟派瑞」用在茶葉一事，衛福部食藥署昨在專家會議後，原決定「暫不更動」，相隔4小時卻突然宣布暫緩開放，讓外界質疑是受到壓力所致。衛福部長陳時中今受訪澄清「未受到政院壓力」，是考量到民心不安、可能衝擊產業發展，且無使用的急迫性，才會決定暫緩實施。
食藥署本月15公告開放部分農藥殘留允許量，遭立委質疑行政程序有瑕疵、恐損及國人健康。陳時中表示，該政策在預告、公告的程序上是完整的，過程中確實有發函給各相關團體、請大家提出意見；安全風險評估的科學證據也沒有問題，但坦言仍缺乏讓民眾安心的溝通模式。
但對於外界質疑，「專家會議已決議該農藥殘留允許量、不致對人體有害，食藥署仍在會後堅持暫緩實施」一事，是受到高層壓力。陳時中強調，絕無受到政院壓力，是考量到民心不安、且有可能衝擊茶產業的發展，加上並無立即的使用急迫性，故做出暫緩的決定，「會再重啟評估氟派瑞的開放，並擴大研議」。
陳時中說，近期會和食藥署、農委會研議一套框架，當未來要進行相關「農藥殘留容許量調整」的預告時，會特別把「與國際標準差異大的」、「殘留量倍數多」等項目，主動依照風險強度做出分類，並主動說明要調整的理由，不再和過去一樣，一次列一堆清單讓民眾自己去看。
(中時)
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