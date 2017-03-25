國際郵輪靠泊增 花蓮港小而美迎客

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花蓮港務分公司投資新台幣2270多萬元經費，完成花蓮港旅客通關服務站擴建，今天正式啟用，港務長李順益表示，雖然花蓮港屬客貨兩用碼頭，但小而美，會持續提升服務品質及港口形象。

台灣港務公司花蓮港務分公司港務長李順益表示，花蓮港並非郵輪停泊母港，但隨著近年國際郵輪靠泊增多，原旅客通關服務站的使用面積已略顯不足，去年度規劃辦理旅客通關站擴建工程，擴建後的通關服務站空間為原來的2倍。

港務公司在原通關站西側增建一層樓藍白色系的圓弧形鋼骨構造建築，更新原有通關站CIQS通關作業的相關設施及設備，提供相關公務機關專屬櫃台，便捷國際旅客入出境、通關、檢疫、檢查、匯兌等各項服務。

李順益說，擴建旅客通關服務站特別加強空間動線規劃，有效增加旅客報到、候船及選購伴手禮環境舒適度，特別規劃12個攤位，讓外籍旅客方便採購花蓮在地農特產品。1060325

(中央社)