日本高層級訪台 邱義仁：台日命運緊密
日本總務副大臣赤間二郎今天在台北出席觀光推廣活動，是台日斷交後最高層級。亞東關係協會會長邱義仁表示，「這一趟走得不輕鬆也不容易」，顯示台日命運緊密結合。
赤間二郎宣傳「多彩日本」觀光活動，今天來台主持開幕式。這也是台灣與日本在1972年斷交後，最高層級的日方官員訪問。
赤間二郎在開幕式上表示，三一一東日本大地震到今年已經6年，熊本地震也快滿一年，當中獲得不少台灣的支持，深感日台強烈連結，也表達深深感謝。
赤間二郎表示，目前福島等災區已經良好重建，衷心期待旅客到訪觀光。雖然台灣目前仍管制日本進口福島縣商品，但福島縣等災區商品已經經過周全檢查，並已在日本銷售。
他表示，台灣與日本是有著情意與密切往來的重要夥伴，台日每年往來超過600萬人次，希望日後持續增加。
亞東關係協會會長邱義仁致詞則說，歡迎赤間到台灣訪問，「這一趟走得不輕鬆也不容易」，台日都遇到很多困難，「但就是因為台日都面對同樣困難，更可以看出台日命運是多麼緊密的結合」。
赤間二郎在活動場外受訪時表示，日中關係是非常重要的，不會變化，而日台間雖然沒有政府互動，但卻是實質的關係，這一點也是沒有變化的。台灣發展關係的困難點，在於需要綜合考慮國際情勢。1060325
(中央社)
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