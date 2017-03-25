新片看板 異星智慧尬神奇大隊長

我要評比

科幻驚悚片「異星智慧」迎戰以「放生」方式在森林教養子女的「神奇大隊長」、金獎影帝馬修麥康納主演「金爆內幕」及摔跤父女選手挑戰印度社會權威「我和我的冠軍女兒」。

1.異星智慧（Life）是好萊塢影星傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson）主演，描述一組科學團隊登上國際太空站，探測到火星有生命體，深入研究發現異星生物似乎遠比人類聰明，甚至會危及人類性命，這群科學家該如何做出決定，才能替人類存亡尋求最後出路。

2.神奇大隊長（Captain Fantastic）」是美國演員維果莫天森（Viggo Mortensen）主演，描述爸爸「班」帶領6名子女躲到山林，遠離物質誘惑，過著自給自足生活，用他篤信的「放生」方式及嚴格紀律，讓孩子們在森林培養健全人格，但生活突逢巨變，「班」給孩子們最後任務，為重返現代社會做好準備。

3.金爆內幕（Gold）改編1990年代加拿大Bre-X金礦公司醜聞案，奧斯卡金像獎影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）自製自演，暴肥20公斤演出。描述經商失敗商人與倒楣地質學家組金礦探勘隊，宣稱在印尼挖到大量金礦，成立公司募資繼續挖礦，股價飆漲，最後演變成華爾街最大金礦醜聞案。

4.我和我的冠軍女兒（Dangal）改編真人實事，印度男星阿米爾罕（Aamir Khan）飾演摔跤選手瑪哈維亞（Mahavir Singh Phogat），發現女兒有摔跤天分，無畏社會輿論，親自訓練女兒，攜手挺進金牌之路，證明摔跤不是男性專屬運動項目，挑戰印度社會權威，傳遞女權意識，更鼓勵女性大膽追夢。1060325

(中央社)