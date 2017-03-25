情人碼頭疑舉槍自戕 男子留臉書說累了

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高雄市警方今天一早在茄萣區情人碼頭區發現1男子疑似舉槍自戕，現場留有改造手槍一把，臉書留言「累了，對不起」。經急救後男子生命有回復跡象，尚未脫離險境。

湖內茄萣分駐所接獲勤務中心轉報到情人碼頭，發現岸邊倒臥1男子。警方指出，男子倒臥血泊中，一旁留有改造手槍1把、已擊發彈殼1發、未擊發子彈2顆，並於其駕駛車輛內找到3顆子彈。

警方於傷患褲子口袋內起出皮夾，得知該男子姓林(78年次)，並查閱林男手機臉書最後一則留言表示累了、想休息、對不起等文字。

員警查訪現場附近釣客表示未有可疑人、車輛等，警方初步判斷為自殺，詳細原因刻正警方釐清中。

119救護人員將林男送醫急救，院方指出男子傷勢係因子彈由右側太陽穴射進貫穿腦部，經急救後該名男子生命有回復跡象，但仍未脫離險境。1060325

(中央社)