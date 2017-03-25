前黨工在陸失蹤 民進黨籲陸回應協尋要求
民主進步黨前黨工李明哲傳出日前入境中國大陸廣東省後失蹤，民進黨今天表示，中國大陸應及時回應台灣方面的協尋要求，以解家屬懸念；民進黨也呼籲北京當局，切實保護人權。
民進黨發言人張志豪今天表示，李明哲於3月19日中午從澳門合法入境珠海後，即失去音訊，接獲家屬通報後，20日海基會立即發函海協會，請對岸有關單位全力協尋。海基會昨天再度發函海協會，請求協尋李明哲先生。
張志豪指出，北京官方多次聲稱，依法保護在中國大陸的台灣民眾權益，但6天下來，中國大陸相關單位對台灣這邊政府和家屬的協尋要求，未有任何官方回應，此舉已造成家屬的焦慮和恐慌。
張志豪說，民進黨認為中國大陸應及時回應台灣方面的協尋要求，以解家屬懸念；民進黨也呼籲北京當局，切實保護人權，勿增加台灣民眾赴中的風險。1060325
(中央社)
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